3 مصابين بانقلاب سيارة فى أطفيح

أصيب 3 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في انقلاب سيارة ملاكي بنفق أطفيح بمحافظة الجيزة.

تلقى مسئول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين، انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي بنفق أطفيح اتجاه طريق الجيش.

الحادث أسفر عن إصابة محمد رضا 40 سنة، محمد سليمان وإسلام عبد الحميد 40 سنة نقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزي للعلاج.

تم تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.