الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 مصابين بانقلاب سيارة فى أطفيح

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 3 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في انقلاب سيارة ملاكي بنفق أطفيح بمحافظة الجيزة.

تلقى مسئول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين، انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي بنفق أطفيح اتجاه طريق الجيش.

الحادث أسفر عن إصابة محمد رضا 40 سنة، محمد سليمان وإسلام عبد الحميد 40 سنة نقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزي للعلاج.

تم تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

كسور متفرقة بالجسم سيارة ملاكي انقلاب أطفيح محافظة الجيزة

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