لخلافات مالية.. القصة الكاملة لقتل شاب عمه في الجيزة

تباشر النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة قتل شاب عمه بسبب خلافات مالية معه في الوراق.

-اعترافات المتهم

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا، حيث نشبت مشادة كلامية بين والده وعمه بسبب خلافات على إيجار محل تجاري، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بتسديد طعنة إلى عمه أودت بحياته في الحال.

-تفاصيل البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة أفاد بورود بلاغ تضمن نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين شاب ووالده وعمه، وسقوط قتيل بينهما.

على الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال وكشف ملابسات الواقعة.

-طعنة نافذة

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى موقع البلاغ، تبين العثور على جثة شخص يدعى «ط. م» بالغ من العمر 55 عاما، يرتدي كامل ملابسه وبه طعنة نافذة أودت بحياته، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.



وتبين وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليه ويدعى ك ع بالغ من العمر 29 عاما، حيث سدد إلى عمه طعنة أودت بحياته في الحال.



-تحريات المباحث

وتبين من التحريات الأمنية، نشوب مشادة كلامية بين المتهم ووالده مع عمه بسبب خلافات على إيجار محل تجاري بمنطقة الوراق، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الشاب بتسديد طعنة مستخدما آلة حادة، إلى عمه أمام أعين والده سقط على أثرها جثة هامدة.



وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية برئاسة المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، في ضبط المتهم.

حرر المحضر اللازم عن الواقعة ، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.