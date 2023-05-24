الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وفد حكومى هولندى يزور اقتصادية قناة السويس للتشاور حول الطاقة الخضراء

الهيئة العامة للمنطقة
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، بمقر خدمة المستثمرين بالسخنة وفدًا رفيع المستوى من إحدى المؤسسات الحكومية بهولندا تعمل في مجال الطاقة الخضراء ورفقتها إحدى الشركات العاملة بذات المجال.

وتأتي زيارة الوفد الهولندي للتعرف على الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، وكان في استقبال الوفد اللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، حيث تأتي عقب جولة ناجحة لرئيس المنطقة الاقتصادية لهولندا شملت زيارة مدينة روتردام للتعريف بالمنطقة الاقتصادية، ولقاء مجتمع الاستثمار الهولندي وترويج الفرص الاستثمارية بالمناطق والموانئ التابعة أمام الشراكات الراغبة في الاستثمار.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، استعرض نائب رئيس الهيئة خلال عرض تقديمي إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مناطق صناعية متكاملة و6 موانئ متصلة بالبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

كما استعرض القطاعات المستهدفة بالمناطق الصناعية، مؤكدًا أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر قائمة على محاور رئيسية، وهي تصنيع الوقود الأخضر من هيدروجين أخضر، أمونيا خضراء، وكذا توطين الصناعات المكملة لهذه الصناعة من محللات كهربائية وألواح شمسية وتوربينات رياح وغيرها، مشيرًا إلى الحوافز الاستثمارية وتأهيل العمالة الفنية للعمل بمثل هذه المشروعات الضخمة.

كما عرض نائب رئيس الهيئة، خلال اللقاء، مذكرات التفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي بلغت 23 مذكرة تفاهم، تم تحويل 9 منها لاتفاقيات إطارية للبدء في التنفيذ، وفقًا للجداول الزمنية المستهدفة.

وأوضح أن المساحات المخصصة لمشروعات الوقود الأخضر، والتي تبلغ 20 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة، خصصت لهذه المشروعات، بعد أن كانت 13 كم مربع، وذلك نظرًا لزيادة الإقبال على هذه المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وعقب اللقاء، أجرى الوفد جولة تفقدية لمنطقة السخنة الصناعية، حيث تفقد الوفد شركة مصر للهيدروجين الأخضر، أول مصنع لإنتاج الوقود الأخضر، كما قام بجولة تفقدية بالمواقع المحددة لمشروعات الهيدروجين الأخضر.

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