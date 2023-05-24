الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مسجل خطر يسرق بطاريات السيارات فى الزاوية الحمراء

حبس
حبس

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجل خطر يسرق بطاريات السيارات في منطقة الزاوية الحمراء.

بمناقشته عن مصدر البطارية اعترف بسرقتها من إحدى السيارات حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "الضغط على الكبوت" باستخدام الأدوات المضبوطة حيازته.

واعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة، وأقر بتصرفه للمسروقات لدى عميله "سيئ النية" مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

ضبط بطاريات السيارات مسجل خطر الزاوية الحمراء

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