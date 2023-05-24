الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لجان المتابعة ترصد مخالفات خلال زيارتها إلى إهناسيا وتزمنت ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية؛ لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

وأشار إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة، من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل: وحدة الرصد الميداني بالقرى ،لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقارير الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، التي عرضها أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة انتظام العمل والموقف الخدمي بعددٍ من القطاعات الخدمية بمدينة إهناسيا وقرية تزمنت الشرقية مركز بني سويف، ،وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة برئاسة أحمد إبراهيم.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه أثناء المرورعلى وحدة تضامن تزمنت الشرقية، تم رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بحالات الغياب وترك العمل، بجانب المرور على إدارات وأقسام المجلس القروي، والتي شملت الحملة الميكانيكية، والإشغالات والتنظيم والتصالح والبيئة، فيما تم تنفيذ زيارة لمدينة إهناسيا ومجلس قروي قاي، للوقوف على مستوى النظافة والإشغالات بشوارع المدينة والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها.

وتلاحظ وجود إشغالات وتجمعات لمخلفات هدم وقمامة ومشون رمال وزلط أمام موقف سدمنت الجبل وموقف سيارات قاي تعيق حركة المرور، وكذلك وجود إشغالات  عبارة عن مقاعد وطاولات لمقاهي وكافيهات  خلف مبنى الوحدة المحلية  ومحيط مستشفى إهناسيا وشارع ترعة السلطاني، وتعديات على حرم الطريق العام أمام بعض المحال التجارية والمخابز السياحية.

كلف محافظ بني سويف وكيل وزارة التضامن باستيفاء حالات الغياب، وترك العمل التي تم رصدها، ومتابعة أعمال القائمين بخطوط السير والمأموريات، وتكثيف المرور على الوحدات الاجتماعية بقرى المحافظة، بجانب تكليف رئيس مدينة بني سويف، بتكثيف عمل لجان التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية بمراجعة محاضر الإشغالات والبيئة التي تم التصالح عليها، علاوة على توجيه رئيس مركز ومدينة إهناسيا بسرعة رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم، وإزالة الإشغالات بالأماكن الواردة بتقرير لجنة المتابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الرصد الميداني الوحدة المحلية بني سويف تزمنت الشرقية حركة المرور ديوان عام المحافظة

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

القبض على "مستريح السيارات" فى الغربية

إصابة 13 شخصًا فى انقلاب سيارة «ميكروباص» بالفيوم

تحت حراسة مشددة.. نظر محاكمة المتهم بقتل "عروس طنطا العذراء"

الحبس عامين لصاحب شركة مقاولات بالإسكندرية

انطلاق مبادرة "يوم للناس" لـ "الرعاية الصحية بالإسماعيلية" لتعزيز التواصل المجتمعي.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟