لجان المتابعة ترصد مخالفات خلال زيارتها إلى إهناسيا وتزمنت ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية؛ لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

وأشار إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة، من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل: وحدة الرصد الميداني بالقرى ،لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقارير الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، التي عرضها أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة انتظام العمل والموقف الخدمي بعددٍ من القطاعات الخدمية بمدينة إهناسيا وقرية تزمنت الشرقية مركز بني سويف، ،وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة برئاسة أحمد إبراهيم.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه أثناء المرورعلى وحدة تضامن تزمنت الشرقية، تم رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بحالات الغياب وترك العمل، بجانب المرور على إدارات وأقسام المجلس القروي، والتي شملت الحملة الميكانيكية، والإشغالات والتنظيم والتصالح والبيئة، فيما تم تنفيذ زيارة لمدينة إهناسيا ومجلس قروي قاي، للوقوف على مستوى النظافة والإشغالات بشوارع المدينة والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها.

وتلاحظ وجود إشغالات وتجمعات لمخلفات هدم وقمامة ومشون رمال وزلط أمام موقف سدمنت الجبل وموقف سيارات قاي تعيق حركة المرور، وكذلك وجود إشغالات عبارة عن مقاعد وطاولات لمقاهي وكافيهات خلف مبنى الوحدة المحلية ومحيط مستشفى إهناسيا وشارع ترعة السلطاني، وتعديات على حرم الطريق العام أمام بعض المحال التجارية والمخابز السياحية.

كلف محافظ بني سويف وكيل وزارة التضامن باستيفاء حالات الغياب، وترك العمل التي تم رصدها، ومتابعة أعمال القائمين بخطوط السير والمأموريات، وتكثيف المرور على الوحدات الاجتماعية بقرى المحافظة، بجانب تكليف رئيس مدينة بني سويف، بتكثيف عمل لجان التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية بمراجعة محاضر الإشغالات والبيئة التي تم التصالح عليها، علاوة على توجيه رئيس مركز ومدينة إهناسيا بسرعة رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم، وإزالة الإشغالات بالأماكن الواردة بتقرير لجنة المتابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.