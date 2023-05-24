الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة بطاقات دفع إلكتروني في المنيا

ضبط عصابة
ضبط عصابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط عصابة منظمة تستولي على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ، أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بمزاولة جرائم النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم.

عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاعى "الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ومديرية أمن المنيا تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته، وبحوزته 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وارتكابه عدة وقائع آخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الدفع الالكتروني عصابة البطاقات الخاصة محافظة المنيا

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