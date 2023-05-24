خبير أمن معلومات يكشف عن برامج تفيد الأزواج من "حملات التفتيش"

كشف المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات عن وجود تطبيقات حديثة تحمي هاتفك المحمول من السرقة وتمنع أي شخص غريب يحاول الإمساك بالهاتف أو محاولة فتحه.

وأوضح طارق، خلال حوار له من برنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "dmc"، أن من أبرز تلك البرامج الحماية هو (google keep)، ويساعد في حفظ ملاحظات مكتوبة على الموبايل، أما (fing network)، فهو برنامج يكشف مستخدمى شبكة الواي فاي الخاصة بالمنزل وهل إذا كانت مربوطة بكاميرا.

وأشار خبير أمن المعلومات، إلى أن تلك التطبيقات ليست مفيدة فقط في حماية الهاتف من السرقة، وإنما تفيد الأزواج أيضًا في حماية أنفسهم من حملات التفتيش التي تشنها زوجاتهم من وقتٍ لآخر على هواتفهم، فضلًا عن أنها تمنع تطفل بعض الأصدقاء على بعض والتفتيش في هواتف بعضهم.

وذكر أن أحد تلك التطبيقات هو تطبيق pocket sense – theft alarm app، والذي يعطي إنذاراً قوياً جدًا عند سرقة الهاتف أو قيام شخص غير صاحب الهاتف بالإمساك به، ولا يتوقف صوت الإنذار إلا عند فتح القفل.

كما كشف عن وجود تطبيق آخر يحمل اسم who touched my phone يقوم بالتقاط صورة للشخص الذي أمسك بالهاتف دون أن يصدر صوت إنذار أو تنبيه.