الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير أمن معلومات يكشف عن برامج تفيد الأزواج من "حملات التفتيش"

المهندس أحمد طارق،
المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات

كشف المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات عن وجود تطبيقات حديثة تحمي هاتفك المحمول من السرقة وتمنع أي شخص غريب يحاول الإمساك بالهاتف أو محاولة فتحه.

وأوضح طارق، خلال حوار له من برنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "dmc"، أن من أبرز تلك البرامج الحماية هو (google keep)، ويساعد في حفظ ملاحظات مكتوبة على الموبايل، أما (fing network)، فهو برنامج يكشف مستخدمى شبكة الواي فاي الخاصة بالمنزل وهل إذا كانت مربوطة بكاميرا.

وأشار خبير أمن المعلومات، إلى أن تلك التطبيقات ليست مفيدة فقط في حماية الهاتف من السرقة، وإنما تفيد الأزواج أيضًا في حماية أنفسهم من حملات التفتيش التي تشنها زوجاتهم من وقتٍ لآخر على هواتفهم، فضلًا عن أنها تمنع تطفل بعض الأصدقاء على بعض والتفتيش في هواتف بعضهم.

وذكر أن أحد تلك التطبيقات هو تطبيق pocket sense – theft alarm app، والذي يعطي إنذاراً قوياً جدًا عند سرقة الهاتف أو قيام شخص غير صاحب الهاتف بالإمساك به، ولا يتوقف صوت الإنذار إلا عند فتح القفل.

كما كشف عن وجود تطبيق آخر يحمل اسم who touched my phone يقوم بالتقاط صورة للشخص الذي أمسك بالهاتف دون أن يصدر صوت إنذار أو تنبيه.

 

 

8 الصبح التقاط صور google أمن المعلومات المهندس أحمد طارق هاتفك المحمول تكنولوجية حملات التفتيش

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

عاطل وراء ترويج البودر في الأزبكية

مسجل خطر يسرق 4 هواتف محمولة فى الموسكى

محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين

التحريات: حاتم الكومي متورط في جمع 3.5 مليار جنيه من المواطنين

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟