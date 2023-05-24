الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بإجبار الأطفال على التسول بالجيزة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط المتهمين بإجبار الأطفال بالتسول في محافظة الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول، واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذان من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما سلاح أبيض " كتر" – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما وبصحبتهما 4 من الأطفال الأحداث.

وبسؤالهم أقرّوا بقيام المتهمان باستغلالهم في أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

الجيزة التسول إجبار الأطفال ضبط وزارة الداخلية

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