الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نائب رئيس اتحاد العمال: داعمون لسياسات الدولة من أجل إدماج الشباب والمرأة بسوق العمل

نائب رئيس اتحاد عمال
نائب رئيس اتحاد عمال مصر

قال خالد عيش عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر إن العمال داعمون لكل سياسات الدولة، من أجل إدماج الشباب والمرأة في سوق العمل بشكل واسع، وأيضا رعاية ذوي الهمم وتأهيلهم، وإدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. 

وأشار خالد عيش اليوم الأربعاء، إلى الاهتمام بملف التثقيف العمالي ومنحه أولوية في ظل التحديات الراهنة سواء كانت الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا دعم عمال مصر الدائم للقيادة السياسية لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن القيادات العمالية شاركت في مناقشة مشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحشد طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة. 

وأوضح أن الدولة عملت على محورين في وقت واحد، الأول تدشين المشروعات القومية الضخمة التي تجذب الاستثمارات ،وتعمل على خلق فرص العمل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، والثاني ضمان حياة كريمة للمواطن من خلال مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها الدولة لتطوير 4500 قرية في 22 محافظة، وتحسين جودة حياة 60 مليون مواطن مصري بتكلفة بلغت 700 مليار جنيه. 

وكانت فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (49) بدأت أعمالها أول أمس الإثنين، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في عدد من الدول العربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.

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