الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير فلسطيني: لدينا اتفاقيات مع مصر للاستفادة من خبراتها في مجالات العمل

وزير العمل الفلسطيني
وزير العمل الفلسطيني

قال نصرى أبو جيش، وزير العمل الفلسطيني، إننا أبرمنا عددا من الاتفاقيات مع مصر، للاستفادة من خبراتها في مجالات العمل، وخاصة العمل الفني والتقني والمهني، والسلامة والصحة المهنية، والتشغيل، فنحاول دائما الاستفادة من الدول العربية التي بنت مؤسساتها منذ زمن، وعلى رأسها مصر، فمصر لم تبخل على الشعب الفلسطيني بخبراتها في مجالات العمل في أي وقت.

وقال الوزير الفلسطيني، إن مصر وفلسطين قلب واحد وتاريخ مشترك، مؤكدا عمق العلاقات التي تربط بين بلاده ومصر في كافة المجالات، وموجها الشكر لجمهورية مصر العربية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته مؤتمر العمل العربي في دورته الـ49. 

وأضاف أن منظمة العمل العربية تدعم فلسطين وقطاع العمل الفلسطيني دائما، وحريصة على تقديم تقارير عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين، واتخاذ الكثير من القرارات وتقديمها لمنظمة العمل الدولية، ومنها موضوع اجتماع المانحين لدعم التشغيل في فلسطين وخلق فرص عمل. 

ودعا الوزير الفلسطيني إلى ضرورة دعم العمال، من خلال إيجاد برامج تشغيل عاجلة في فلسطين ، وكرم أبو جيش نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال المؤتمر، مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، بتسليمه نجمة الاستحقاق والتميز من وسام دولة فلسطين تثمينا لجهوده لخدمة الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله وتقديرا وتكريما لدوره المتميز في دعم قضايا قطاعات العمل العربي والدور المتميز وعمله الدؤوب والمتواصل لخدمة مجتمع العمل. 

يذكر أن الدورة الحالية للمؤتمر 49 المنعقدة في القاهرة، افتتحت أعمالها أول أمس الإثنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، استنادا إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربي، وذلك بحضور ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، والوزراء، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في عدد من الدول العربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.

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