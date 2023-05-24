الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحت حراسة مشددة.. نظر محاكمة المتهم بقتل "عروس طنطا العذراء"

عروس طنطا العذراء
"عروس طنطا العذراء"

تنظر محكمة جنايات طنطا محاكمة المتهم بقتل زوجته عقب يومين من الزواج في الغربية، وتم نقل المتهم لجلسة محاكمته وسط حراسة أمنية مشددة.

كان المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطى توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز طنطا بإحالة المدعو "محمد. م" 34 سنة والمتهم بإنهاء حياة زوجته "آية الشبيني" والمعروفة إعلاميًا بـ"عروس طنطا العذراء" إلى محاكمة الجنايات العاجلة بالدائرة الرابعة.

وكان عم ومحامي الفتاة قد أكدا أن الفتاة توفيت بـ8 طعنات متفرقة، وقطع في الإصبع، وأنها ما زالت عذراء.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن العثور على «آية. ح. أ» عروس متزوجة من يومين، جثة هامدة داخل غرفة نومها، مصابة بـ8 طعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم زوجها "محمد. أ، 29 عاماً"، ومقيمان عزبة كفر داوود، التابعة إلى قرية نفيا، بمركز طنطا.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محكمة جنايات طنطا الغربية قتل محاكمة حراسة امنية مشددة المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

العثور على مصاب بعدة طعنات بأحد شوارع الإسماعيلية

العثور على شاب مصاب بطعنات في الشارع بالإسماعيلية

بعد اتهامات بسمة بوسيل لها أنها سبب طلاقها من تامر حسني.. من هي هالة عمر

غلق 7 منشآت تجارية وضبط 250 حالة إشغال خلال حملة موسعة بالإسكندرية

تحقيقات النيابة في مقتل مسن على يد ابن شقيقه في الوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟