الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحقيقات النيابة في مقتل مسن على يد ابن شقيقه في الوراق

جثة مسن
جثة مسن

تباشر النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة مقتل مسن على يد نجل شقيقه في الوراق بسبب خلافات بينهما.

وجاء في مناظرة النيابة أن سبب الوفاة هو طعنة نافذة بالبطن، ولا توجد آثار ظاهرية على جسد المتوفي.

وكشفت التحقيقات هو خلافات مالية كانت بين المجني عليه والمتهم، وفي يوم الواقعة تشاجرا واحتد الخلاف بينهما، قام على إثرها الأخير بتسديد طعنة نافذة في جسد المجني عليه، بواسطة سلاح أبيض -سكين- .

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق بالعثور على جثة مسن مقتول داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طارق. م، مصابا بطعن سكين.

بعمل التحريات تبين أن نجل شقيق المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

النيابة العامة بالجيزة مسن مقتل خلافات

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