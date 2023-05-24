الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالأقصر

حادث تصادم
حادث تصادم

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة "ميكروباص" وأخرى "تريلا"، على الطريق الصحراوى بمدخل قرية القرايا.

تلقت غرفة النجدة إخطارًا من رجال الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى تريلا على الطريق الصحراوي بمدخل قرية القرايا.

أسفر الحادث عن مصرع محمد ربيع، 29 سنة، تم نقله لمشرحة المستشفى، وإصابة كل من على أشرف، 18 سنة، يوسف محمود، 17 سنة، محمود عبد الراضى، 22 سنة، محمد الششتاوى، 68 سنة سائق التريلا، مصابين بكدمات وسحجات وجروح وكسور واشتباه نزيف بالمخ.

وجرى نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

لأقصر تصادم ميكروباص مصرع واصابة الرعاية الصحية الإجراءات القانونية النيابة العامة نزيف بالمخ

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