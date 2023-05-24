مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالأقصر

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة "ميكروباص" وأخرى "تريلا"، على الطريق الصحراوى بمدخل قرية القرايا.



تلقت غرفة النجدة إخطارًا من رجال الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى تريلا على الطريق الصحراوي بمدخل قرية القرايا.

أسفر الحادث عن مصرع محمد ربيع، 29 سنة، تم نقله لمشرحة المستشفى، وإصابة كل من على أشرف، 18 سنة، يوسف محمود، 17 سنة، محمود عبد الراضى، 22 سنة، محمد الششتاوى، 68 سنة سائق التريلا، مصابين بكدمات وسحجات وجروح وكسور واشتباه نزيف بالمخ.

وجرى نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.