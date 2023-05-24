شرم الشيخ الدولى أول مستشفى مصرى أخضر حاصل على شهادة الاعتراف من "GGHH"

تشارك الهيئة العامة للرعاية الصحية بمستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، في التأمين الطبي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، والتي تستمر فعاليتها حتى 26 مايو 2023.

وأوضح بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، أنه في إطار خطة التأمين الطبي تم رفع درجة الاستعداد بكل أقسام مستشفى شرم الشيخ الدولي، وخاصة الاستقبال والطوارئ التي تعمل على مدار الساعة، والاطمئنان على توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي حالات طوارئ، منوهًا إلى مهارة وكفاءة الأطقم الطبية بالمستشفى.

وأشار البيان إلى الطاقة الاستيعابية لمستشفى شرم الشيخ الدولي، والتي تبلغ 110 أسرّة، كما يصل عدد غرف العمليات إلى 6 غرف، وعدد العيادات الخارجية إلى 22 عيادة تعمل على مدار 12 ساعة، حيث يتم تقديم الخدمات الطبية المتميزة من خلال مجموعة من أمهر الأطباء وأطقم التمريض، لخدمة الوافدين من شتى أنحاء القارة الإفريقية.



وتابع: يضم مستشفى شرم الشيخ الدولي، الحاصل على اعتماد الجودة وفقًا للمعايير القومية المعترف بها من الإسكوا العالمية، وحدةً للغسيل الكلوي، ووحدة قسطرة قلب، وأجهزة أشعة، بالإضافة إلى صيدلية، ومعمل، ومركز للعلاج الطبيعي، إلى جانب مجموعة من الأقسام الأخرى تشمل القلب والأوعية الدموية، والطوارئ، والأطفال المبتسرين، والمناظير، والأنف والأذن، وجراحة التجميل، والمسالك، والمخ والأعصاب، وجراحة عامة، والعظام، وغيرها.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، على جودة وتميز الخدمة الطبية المتميزة عالية الجودة للوافدين من أنحاء القارة الإفريقية، وذلك كَوْن مستشفى شرم الشيخ الدولي أول مستشفى مصري أخضر حاصل على شهادة الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، وهو ما انعكس على مستوى الخدمة الطبية التي تم تقديمها للوافدين الأجانب خلال قمة المناخ COP27، والتي استضافتها مصر خلال نوفمبر الماضي.

ولفت إلى أن المستشفى حصد العديد من الإشادات الدولية، وهو ما يؤهله للتأمين الطبي خلال الأحداث العالمية والمؤتمرات الدولية، التي يقصدها الوافدون من شتى أنحاء العالم.

ونوه بأن محافظة جنوب سيناء بشكل عام ومدينة شرم الشيخ على وجه الخصوص، هي أحد أهم المقاصد السياحية العالمية، بما تمتلكه من العديد من مقومات السياحة العلاجية، وكذلك البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية الهائلة للمنشآت الصحية بها، وهو أحد أهم محاور عمل هيئة الرعاية الصحية داخل المحافظة، لتحويلها لمركز إقليمي وعالمي للسياحة العلاجية، تحت مظلة مشروعها للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر".

يُشار إلى أن الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي 2023، والتي انطلقت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ، تستمر حتى 26 مايو 2023، ويشارك بها نحو 4000 شخص، بينهم قادة وزعماء دول، وقد حرصت مصر، على استضافتها على أراضيها للمرة الثالثة، تأكيدًا على الاهتمام البالغ بتعزيز المساعي الدولية والإقليمية، الداعمة لجهود التنمية، في جميع ربوع القارة الإفريقية، وذلك تحت شعار "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا".