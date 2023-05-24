"إعلام بنى سويف" تطلق مبادرة "ناس مننا"

أطلق طلاب المستوى الثاني والثالث بمقرري إدارة الإعلان والتسويق الاجتماعي بكلية الإعلام بجامعة بني سويف، مبادرة «ناس مننا» تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور عبدالعزيز السيد عميد الكلية، وبإشراف الدكتورة نهى التلاوى أستاذ المقرر.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع الطلاب على التطوع والمشاركة ومحاولة دفع طاقتهم فيما يفيدهم والمجتمع، وتعزيز روح المشاركة المجتمعية وتوجيه الطاقات الموجودة داخل الكلية في العمل التطوعي.

وأكدت الدكتورة نهى التلاوى أن المبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع وخصوصًا الأيتام، وعمال الخدمات المعاونة، والعاملين في الحرم الجامعي، وأفراد الأمن، حيث قام الطلاب بزيارة جمعية دار المؤسسة للأيتام، ونشر البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال عن طريق تقديم بعض اللعب التعليمية وقراءة القصص وتقديم عمل مسرحي، كما احتفل الطلاب بعيد العمال بتوزيع بعض الهدايا على العمال داخل الحرم الجامعي وخارجه، ونشر البهجة والسرور إلى قلوب العمال عن طريق تقديم لهم بعض الكلمات التحفيزية.

وفي سياق آخر، أطلقت كلية الإعلام حملات صحفية متنوعة لطلاب المستوى الثالث بقسم الصحافة في إطار ختام مقرر الحملات الصحفية، وتأتي الحملات الخمس، وهى حملة «لا تسلب أفكاري» وهدفها التوعية بمخاطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية لأعمال المصممين ومخاطر التعرض لسرقة أعمالهم وانتسابها لآخرين، واستخدامها في أعمال أخرى وتأثيرها بالسلب عليهم بشكل خاص، وعلى مجتمع المجال الإبداعي بشكل عام، وإيجاد حلول واقتراحات لحماية أعمالهم من السرقة.

شملت الحملات حملة «صرخة» وهي حملة هدفها التوعية بمخاطر العنف الأسري، حيث تتناول القضية من مختلف جوانبها، والتعرض للأضرار الجسيمة التي تؤثر على الأشخاص الذين ينشأون في بيئة مُعنَّفة أُسريًا سواءً كانت امرأة أو طفلًا.

كما أطلق قسم الصحافة حملة كفاية توكسيك هدفها توعية الجمهور بالشخصيات السامة حولهم وكيفية اكتشافها والتعامل معها في محاولة لتغيير الاتجاهات والسلوك عن طريق التعامل السليم، وحملة «سكام_فوبيا» فهي حملة لتوعية المواطنين بخطورة عملية النصب الإلكتروني، وأشكاله، والأساليب التي يتبعها المحتالون.