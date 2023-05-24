محافظ الدقهلية يكلّف رئيس شربين باستلام الفرش والأثاث الإداري لمجمعات الخدمات الحكومية

كلّف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، اللواء ماهر هاشم، رئيس مركز ومدينة شربين باستلام الفرش والأثاث الإداري والتجهيزات لمجمعات الخدمات الحكومية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى المركز والتي وصلت اليوم لمدينة شربين وذلك لتوزيعها على المجمعات الخدمية تمهيدًا لدخولها الخدمة والبدء في التشغيل لتقديم الخدمات بشكل أفضل ومتكامل للمواطنين بقري مشروعات حياة كريمة بمركز شربين.

وفي هذا الصدد، قال "مختار" إن مبادرة "حياة كريمة" تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصرى والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

وأشاد "مختار" بمستوى وحجم التجهيزات التي تمت على أحدث مستوى وفق تطبيق النموذج الموحد الذي يتم إستخدامه ليتلائم مع دورة العمل الجديدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن بطريقة بسيطة وميسرة تتضمن كل عناصر الجودة والأمان.

من جهته، أوضح رئيس مركز شربين انه تم استلام التجهيزات والفرش بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية للقري التي تشملها المبادرة، مشيرًا إلى أن التجهيزات والفرش تخص مكاتب مجمعات الخدمات في قطاعات (التموين، والشؤون الاجتماعية، والسجل مدني، والبريد، والشهر العقاري ) فضلاً عن تجهيزات صالة الإنتظار الخاصة بالمواطنين بالأثاث اللازم وذلك طبقاً لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمى، وقال رئيس المدينة انه تنفيذا "لتكليفات محافظ الدقهلية" فقد تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإشراف الدورى على المجمعات الخدمية للحفاظ على الممتلكات والبدء فورًا في إجراءات التشغيل التجريبى للمجمعات.

حضر أعمال تسلم التجهيزات، أمل الشحات نائب رئيس المركز ومنسق مبادرة حياة كريمة بمركز شربين و طه السباعي و رشا فاروق نواب رئيس المركز و أحمد عبد العليم مدير وحده حياة كريمة بالدقهلية.

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