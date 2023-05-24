الحوار الوطنى.. مقرر لجنة القضية السكانية تكشف آليات عمل اللجنة (خاص)

قالت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن اللجنة ستبدأ غدًا الخميس انطلاق أولى جلساتها لمناقشة ملف القضية السكانية بكل ما تشمله من محاور.

وأشارت عبيد، لـ"الدستور"، إلى أنه بعد انطلاق الجلسات النقاشية في المحاور الثلاثة ستدخل كل لجنة على حدة في مرحلة مناقشات ومباحثات جدية في كل ملف من الملفات التي تم وضعها بالمحاور الثلاثة، سواء السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي هذا بشكل عام، وعلى مستوى لجنة القضية السكانية ستبدأ اللجنة في مناقشة جميع المحاور المنبثقة عن قضية السكان.

وأضافت أن اللجنة لديها 4 ملفات في تلك القضية، وهي تشخيص الحالة السكانية في مصر، محور تنمية الأسرة وتنظيمها، تحسين الخصائص السكانية والخريطة السكانية والتوسع العمراني.

وتابعت: اللجنة سيكون دورها هو التباحث من خلال دعوة الأحزاب التي أرسلت رؤيتها للجنة منذ فترة، لمناقشة ما جاء بتوصياتها، وكذلك دعوة المتخصيين والخبراء لوضع حلول لمشكلة تعد من أكبر العقبات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية الحديثة.

ولفتت إلى أن القضية السكانية تمثل أهمية كبرى في الوقت الحالي، وتحتاج لأطر صحيحة لمعالجتها، فمن الممكن أن تكون لها تدخلات فاعلة تتعلق بتحسين منظومة الصحة وما يتعلق ببعض قيم الأسرة المصرية.