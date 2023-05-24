الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. مقرر لجنة القضية السكانية تكشف آليات عمل اللجنة (خاص)

الدكتورة نيفين عبيد
الدكتورة نيفين عبيد

قالت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن اللجنة ستبدأ غدًا الخميس انطلاق أولى جلساتها لمناقشة ملف القضية السكانية بكل ما تشمله من محاور.

وأشارت عبيد، لـ"الدستور"، إلى أنه بعد انطلاق الجلسات النقاشية في المحاور الثلاثة ستدخل كل لجنة على حدة في مرحلة مناقشات ومباحثات جدية في كل ملف من الملفات التي تم وضعها بالمحاور الثلاثة، سواء السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي هذا بشكل عام، وعلى مستوى لجنة القضية السكانية ستبدأ اللجنة في مناقشة جميع المحاور المنبثقة عن قضية السكان.

وأضافت أن اللجنة لديها 4 ملفات في تلك القضية، وهي تشخيص الحالة السكانية في مصر، محور تنمية الأسرة وتنظيمها، تحسين الخصائص السكانية والخريطة السكانية والتوسع العمراني.

وتابعت: اللجنة سيكون دورها هو التباحث من خلال دعوة الأحزاب التي أرسلت رؤيتها للجنة منذ فترة، لمناقشة ما جاء بتوصياتها، وكذلك دعوة المتخصيين والخبراء لوضع حلول لمشكلة تعد من أكبر العقبات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية الحديثة.

ولفتت إلى أن القضية السكانية تمثل أهمية كبرى في الوقت الحالي، وتحتاج لأطر صحيحة لمعالجتها، فمن الممكن أن تكون لها تدخلات فاعلة تتعلق بتحسين منظومة الصحة وما يتعلق ببعض قيم الأسرة المصرية.

الدولة المصرية الحديثة الخصائص السكانية الخريطة السكانية الدكتورة نيفين عبيد تحسين الخصائص السكانية حالة السكان

الأكثر قراءة

وزير الخارجية يتوجه إلى جنيف فى مهمة للتشاور مع عدد من الهيئات الأممية

عصفورة غادة والى.. كيف قدّس المصرى القديم "الإله حورس"؟

"بنتى الكبيرة".. تامر حسنى يرد على بسمة بوسيل بعد هجومها على هالة عمر

حملات مرورية بمحاور القاهرة الكبرى لضبط المخالفين

ماس كهربائي وراء حريق شقتين سكنيتين بأكتوبر والغربية

وجبة دجاج فاسدة وراء تسمم 4 من أسرة واحدة في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى