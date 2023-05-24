الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسباب إنهاء الخطبة في قانون الأحوال الشخصية للأقباط

مطران طنطا
مطران طنطا

كشف الأنبا بولا مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس عن أسباب إنهاء الخطوبة في قانون الأحوال الشخصية الجديد  للأقباط.

وقال الأنبا بولا في فيديو: إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع من إتمام الزواج بينهما، وإذا انخرط أحد الخطيبين في مجال الرهبنة.

وأوضح أن أحد أسباب إذ عدل أي من الخطيبين عن الخطبة، وإذ غاب أحد الخطيبين مدة سنة ميلادية، بغير عذر مقبول، ودون موافقة الطرف الآخر.

وختم قائلاً: وإذا تبين تغيير أحد الخطيبين طائفته، وإذا تبين تغيير أحد الخطيبين ديانته، أو انضمامه إلى مذهب لا تعترف به الكنائس في مصر.

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