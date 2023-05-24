الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلة بريطانية: مصر من أفضل الوجهات للطلاب في جميع أنحاء العالم بغرض التعلم

مصر
مصر

كشفت مجلة بريطانية، أن مصر من أفضل الوجهات المناسبة للطلاب في جميع أنحاء العالم الراغبين في السفر بغرض التعلم وتطوير المهارات وممارسة الأنشطة التعليمية والتنموية والترفيهية لتحسين قدراتهم العقلية.

وقالت مجلة "وي هارت" البريطانية المعنية بالسفر والفنون والسياحة، إن مصر مكانًا مثاليًا لمحبي الجمال وشعبها ودود يرحب بالزائرين، كما أنها مهد الحضارة كونها تضم العديد من مواقع الجذب التاريخية مثل الأهرامات والمعابد القديمة.

وأشارت المجلة في تقرير، إلى أن عادة ما يأخذ العديد من الطلاب في جميع أنحاء العالم هذه الفترة من أجل السفر والعمل والتطوع وتعلم المهارات وخوض دورات لتحسين قدراتهم العقلية، وعادة ما يكون الغرض من سنة الفراغ موجها نحو الأنشطة التعليمية والتنموية والترفيهية، ومع ذلك، لا تقتصر هذه الفترة على عام واحد، ولكن يمكن أن تمتد من بضعة أشهر إلى عدة سنوات.

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