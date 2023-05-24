الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جزيرة أمريكية تتأهب لكارثة وشيكة

اعصار
اعصار

تتأهب جزيرة غوام الأمريكية لإعصار هو الأقوى منذ عقود الذي يضرب منطقة المحيط الهادئ قبالة السواحل الأمريكية.

وتعرّضت الجزيرة، اليوم الأربعاء، لأمطار غزيرة ورياح شديدة جراء الإعصار ماوار، فيما لجأ السكان إلى تخزين الإمدادات وإغلاق النوافذ وهجر المنازل المصنوعة من الخشب والصفيح. 

ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان الطوارئ وتم حث أي شخص لا يعيش في منزل خرساني على البحث عن الأمان في مكان آخر قبل الإعصار، الذي كان من المتوقع أن يصل كعاصفة من الفئة 4 ولكن يمكن أن يقوى إلى فئة 5. 

وقال حاكم غوام، لو ليون غيريرو، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن إعلان الطوارئ سيدعم تعبئة الموارد، وهو أمر "بالغ الأهمية بشكل خاص بالنظر إلى بعدنا عن الولايات المتحدة القارية".

وأمر غيريرو سكان المناطق الساحلية والمنخفضة والمعرضة للفيضانات في الإقليم الذي يزيد عدد سكانه على 150 ألف شخص بالإخلاء إلى المرتفعات العالية.

وقال غيريرو في رسالة إلى الرئيس يطلب فيها "حالة طوارئ ما قبل السقوط" لغوام إن هناك حاجة للمساعدة الفيدرالية لإنقاذ الأرواح والممتلكات و"التخفيف من آثار هذه الكارثة الوشيكة". 

وحذر المسؤولون السكان الذين ليسوا في هياكل خرسانية بالكامل - بعض المنازل في الجزيرة البعيدة مصنوعة من الخشب والقصدير - للانتقال.

وتعد غوام مركزًا مهمًا للقوات الأمريكية في المحيط الهادئ، وتسيطر وزارة الدفاع على حوالي ثلث الجزيرة.

إعصار سفن جيش امريمل بايدن

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