الأمم المتحدة: العالم يفشل فى حماية ملايين المدنيين المحاصرين فى الصراعات

شجب الأمين العام للأمم المتحدة، "الحقيقة المروعة"، بأن العالم يفشل في الوفاء بالتزاماته لحماية عدد متزايد من المدنيين المحاصرين في الصراعات.

وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الوصي على المعاهدات التي تكرس تلك الالتزامات ، عن أسفها لأن عددًا لا يحصى من المدنيين يعيشون "جحيمًا حيًا".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن مجلس الأمن يجب أن يحث الدول على احترام قواعد الحرب.

وأضاف: "على الحكومات التي لها تأثير على الأطراف المتحاربة الانخراط في حوار سياسي وتدريب القوات على حماية المدنيين"، مشددا على الدول التي تصدر الأسلحة أن ترفض التعامل مع أي طرف لا يمتثل للقانون الإنساني الدولي.

ويشير تقرير جوتيريش الأخير حول حماية المدنيين في النزاعات في عام 2022، إلى أكثر من 100 صراع في جميع أنحاء العالم ومتوسط مدته أكثر من 30 عامًا. على الرغم من ذلك، شهد العام الماضي ارتفاعات جديدة في عدد الأشخاص النازحين قسراً وزيادة بنسبة 53٪ في عدد القتلى المدنيين الذي سجلته الأمم المتحدة إلى ما يقرب من 17000 ، بما في ذلك ما يقرب من 8000 في أوكرانيا.

وقالت ميريانا سبولجاريك، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال الزيارات الأخيرة إلى أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، إنها شاهدت تدهورًا سريعًا في الوضع الإنساني حيث "مناطق بأكملها عالقة في دورات من الصراع دون نهاية تلوح في الأفق".

وقال سبولجاريك إن العديد من النزاعات تفاقمت بسبب الصدمات المناخية وانعدام الأمن الغذائي والصعوبات الاقتصادية. وأصدرت نداءً عاجلاً للدول لحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية في المناطق الحضرية، مشيرة إلى دمار واسع النطاق في السودان وسوريا وأوكرانيا واليمن، كما حثت على توفير الغذاء لجميع المدنيين في مناطق الصراع وإتاحة الوصول إلى العاملين في المجال الإنساني.

وقالت: "نحن بحاجة إلى كسر نمط الانتهاكات ، ويمكن القيام بذلك من خلال الإرادة السياسية القوية والعمل المتواصل".

واختارت سويسرا ، التي تقضي فترة ولايتها الأولى لمدة عامين في مجلس الأمن ، حماية المدنيين في حالات النزاع كحدث استعراضي لها. كان من المقرر أن يتحدث ممثلون من أكثر من 80 دولة ، مما يعكس القلق على نطاق واسع.

وقال الرئيس السويسري آلان بيرسيه، الذي ترأس اجتماع يوم الثلاثاء، إنه بصفته الدولة الوديعة لاتفاقيات جنيف وموطن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومقرها جنيف، فإن احترام القانون الدولي الإنساني يمثل أولوية طويلة الأمد للبلاد.

وارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 258 مليون في العام الماضي، وهو ما أشار إليه بـ "30 ضعف عدد سكان مدينة نيويورك.

وقال بيرسيه إن أكثر من ثلثيهم يعيشون في مناطق نزاع، بما في ذلك في الكونغو والسودان والساحل والصومال وميانمار وأفغانستان، أو في بلدان ينتشر فيها العنف مثل هايتي.

وحث جميع الدول على تنفيذ قرار مجلس الأمن لعام 2018 ضد استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب ومنع وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات المنقذة للحياة للمدنيين بشكل غير قانوني ، وقرار 2021 الذي يدين الهجمات غير القانونية التي تحرم المدنيين من الخدمات الأساسية.