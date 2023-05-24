عبدالحليم قنديل: روسيا تعتمد على سياسة النفس الهادئ بأوكرانيا لاستنزاف الأسلحة الأمريكية

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن الحرب الروسية الأوكرانية هي صدام بين التكنولوجية الروسية والغربية، مشيرًا إلى أن انفجار مدينة خميلنيتسكي الأوكرانية تم بطائرات مسيرة روسية، واستهدفت قذائف يورانيوم وزحفت أثاره إلى أوروبا بالإضافة الى بطاريات نووية تم قذفها بصواريخ روسية.

وكشف “قنديل”، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، سر تراجع الرئيس الأمريكي جوبايدن وموافقته على إرسال f16 لأوكرانيا هو مقتل جنود أمريكان من القوات الخاصة كان يحرسون باتريوت، كما كان يوجد قوات خاصة لدول أخرى قتلوا في الحرب.

روسيا لديها أسلحة لم تزجها بالحرب

وأكد أن الحرب في مستواها الحالي مستمرة، والجانب الروسي لديه استنتاج يعمل عليه منذ شهور وأنهم مستعدون للعمل عليها لسنوات ولهذا يعتمدون على سياسة النفس الهادئ لاستنزاف الأسلحة الأمريكية وتدميرها لأن هدف الحرب هو نزع سلاح أوكرانيا، مؤكدًا أن الروس لديهم أسلحة حديثة لم يزجوا بها في الحرب بعد.

وأشار إلى أن الملحق العسكري السابق في موسكو قال إن بوتين مصمم من البداية ويديرها خطوة بخطوة من أجل الانزلاق للنووي.