الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر: سعيد بالفوز على إنبى.. وأهدرنا العديد من الفرص

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إنبي، كما أبدى تحفظه على نتيجة المباراة، مؤكدًا أن الفريق أتيحت له أكثر من فرصة لتسجيل أكثر من هدف ومضاعفة النتيجة.

وأوضح كولر أن قائمة الفريق تضم لاعبين مميزين، وأنه يحاول اختيار التشكيل، ويحاول منح بعض اللاعبين راحة إذا استشعر خطورة على أي لاعب من المشاركين في المباريات.

وأضاف: لا أستطيع أن أدفع بلاعب غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة من بداية المباراة، ولكن يتم الدفع به في الوقت المناسب، كما نقوم بتنفيذ سياسة التدوير خلال المباريات من خلال إشراك جميع اللاعبين، ولا يوجد لديَّ مسمى لاعب أساسي.

وأكد كولر أنه لا يستطيع أن يحدد من يشارك في المباراة المقبلة، وأنه من المهم أن يرى رغبة من اللاعبين الذين لم يشاركوا للحصول على فرصة خلال المباريات الرسمية من خلال أدائهم في التدريبات، وقد تكون هناك تعديلات في التشكيل لكن وفقًا لظروف كل مباراة.

وأشار المدير الفني إلى أنه يسعى إلى علاج ظاهرة إهدار الفرص، وأن هذا الأمر يحتاج إلى التركيز والعمل المضاعف.

 

خالد جاد الله: الأهلي يقدم كرة أوروبية مع مارسيل كولر

وأكد خالد جاد الله، نجم فريق الأهلي السابق، أن الأحمر قدم مباراة قوية أمام إنبي في بطولة الدوري الممتاز واستحق الفوز واقتناص ثلاث نقاط.

وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو": "من وجهة نظري أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يقدم مباريات قوية فنياً تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق".

وتابع: "الأهلي أصبح على بعد خطوات من الفوز ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم".

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