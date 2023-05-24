ضياء رشوان دعم الأحزاب المقيد أحد المقترحات بجلسات الحوار الوطنى

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن دولة مثل ألمانيا تدعم الأحزاب سنويا بنحو 133 مليون يورو، ويوزع الدعم بناء على عدد الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات، وبالتالي يشجع الأحزاب على نزول الانتخابات.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدعم المقيد للأحزاب كان ضمن المقترحات المطروحة في جلسة مناقشة الأحزاب السياسية، مع دعم إصدار صحيفتين وموقع وقناة فضائية، كل ذلك ضمن المقترحات المطروحة.

وأشار إلى أن تقوية الأحزاب فرض عين علينا جميعًا، لأن قوة الأحزاب تعني قوة الحياة السياسية المصرية، وحتى تقوى الأحزاب لابد من تطبيق القائمة النسبية، حتى إن كان النظام الفردي له بريقه في الشارع، وفقًا لرأيه.

القائمة النسبية تحقق استقلالية للأحزاب

وتابع، أن القائمة النسبية تحقق استقلالية للأحزاب، حيث يأخذ كل حزب عدد مقاعد بناء على عدد الأصوات التي تؤيده، وبالتالي تفتح للأحزاب الاتصال الجماهيري المباشر عبر الإعلام والسوشيال ميديا، وتيسير سبل التواصل للأحزاب، ما دامت الأحزاب تدعم الشرعية والمسار الديمقراطي الدستوري للمنافسة السياسية.