رشوان: السيسى طرح على الحوار الوطنى مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس الأمناء تلقى من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ليطرح على الحوار الوطني وتتم مناقشته، وذلك بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المجلس يضم كل الوزراء المختصين بالعملية التعليمية، ويهدف لتوحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والعمل على النهوض بالبحث العلمي، وللمجلس نحو 12 اختصاصًا.

المجلس يضم المنتمين لمؤسسة الأزهر الشريف

وأوضح أن هذا المجلس ليس للتعليم العام فقط، بل يضم منتمين لمؤسسة الأزهر الشريف، لأن الأزهر يضم نحو 3 ملايين تلميذا في التعليم ما قبل الجامعي، فالمجلس يستهدف التعليم ما قبل الجامعي بجميع أنواعه، ودور الحوار الوطني مناقشة مشروع القانون، ورفع توصياته عليه، ثم يعاد مرة أخرى إلى الرئاسة ويأخذ مساره الطبيعي في مجلس النواب.