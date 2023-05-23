الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رشوان: السيسى طرح على الحوار الوطنى مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم

ضياء رشوان،
ضياء رشوان،

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس الأمناء تلقى من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ليطرح على الحوار الوطني وتتم مناقشته، وذلك بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المجلس يضم كل الوزراء المختصين بالعملية التعليمية، ويهدف لتوحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والعمل على النهوض بالبحث العلمي، وللمجلس نحو 12 اختصاصًا.

المجلس يضم المنتمين لمؤسسة الأزهر الشريف

وأوضح أن هذا المجلس ليس للتعليم العام فقط، بل يضم منتمين لمؤسسة الأزهر الشريف، لأن الأزهر يضم نحو 3 ملايين تلميذا في التعليم ما قبل الجامعي، فالمجلس يستهدف التعليم ما قبل الجامعي بجميع أنواعه، ودور الحوار الوطني مناقشة مشروع القانون، ورفع توصياته عليه، ثم يعاد مرة أخرى إلى الرئاسة ويأخذ مساره الطبيعي في مجلس النواب. 

ضياء رشوان الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب الحوار الوطنى العملية التعليمية مؤسسة الأزهر الشريف متطلبات سوق العمل

مواد متعلقة

السجينى: مناقشات الحوار الوطنى تُبشر بتوصيات تُعيد ترتيب أولويات الوطن

الحوار الوطنى.. رشا طموم: ضرورة الاهتمام بالثقافة الموسيقية فى مدارسنا وجامعاتنا

برلماني: "الحوار الوطني لم يتأثر بمحاولات الهجوم الخارجية"

باسم لطفي: تبادلنا الكثير من الملفات والمقترحات خلال جلسات الحوار الوطني اليوم

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بورسعيد الترم الثاني برقم الجلوس فور اعتمادها

موعد ظهور نتيجة الأول الثانوي 2023 الفصل الدراسي الثاني وكيفية الاستعلام عنها

إصابة 4 أشخاص جراء انقلاب سيارة نقل بطريق شرق العوينات

مع دخول الصيف.. قائمة أطعمة تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم

84.3 % نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية ببورسعيد

البنية التحتية.. حرب المستقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى