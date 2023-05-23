الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو التنسيقية: قرارات "الأعلى للاستثمار" يجب أن تدخل حيز التنفيذ

أحمد عمرو- عضو تنسيقية
أحمد عمرو- عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شارك أحمد عمرو، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب الإصلاح والنهضة، في جلسة لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني. 

وقال عضو تنسيقية الشباب، خلال كلمته، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، يجب أن تحقق التكامل بين السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية، وذلك من خلال توحيد الجهات المسئولة عن الاستثمار وتحقيق التكامل بينها، وإيجاد حلول خاصة بالتسهيلات والتعامل مع البيروقراطية على المدى القصير من خلال البطاقة الذهبية وعلى المدى الطويل من خلال الإصلاح الإداري الشامل.

وأوصى ممثل حزب الإصلاح والنهضة، بضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار،  مع تطوير الخريطة الاستثمارية في مصر.

وأوضح أن الأولوية حاليًا مثلاً هي جلب العملة الصعبة والتدفقات الدولارية، مشيرًا إلى أن القطاعات الأولى بالاستثمار حاليًا هي القطاعات التي لا تستنزف الدولار من خلال مدخلات إنتاج قليلة نسبيا أو متوافرة في السوق المحلي، وفي المقابل تؤدي إلى زيادة العملة الصعبة من خلال رؤوس أموال أجنبية أو إحلال واردات أو زيادة صادرات.

أحمد عمرو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حزب الإصلاح والنهضة لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي المحور الاقتصادي الحوار الوطنى البيئة التشريعية

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