الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 أشخاص جراء انقلاب سيارة نقل بطريق شرق العوينات

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم، إثر انقلاب سيارة دبل كبينه بطريق شرق العوينات / الداخلة في الوادي الجديد وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بإنقلاب سيارة بطريق شرق العوينات / الداخلة وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: "تامر جبريل أنس ٣٤ سنة من محافظة الفيوم، أسامه مسعد يوسف ٤٠ سنة مقيم بالفيوم، أحمد علي محمد علي٤٢ سنه مقيم بالمنصوره، طارق احمد محمد علي ٥٨ سنه، وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

أصيب 4 أشخاص انقلاب سيارة الوادي الجديد سيارات الإسعاف مستشفى الداخلة العام إبلاغ النيابة العامة

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