أمين الفتوى يكشف سر قرار الأوقاف بالصلاة على النبى بعد صلاة الجمعة

كشف خالد عمران، أمين الفتوى بدار الفتوى المصرية، سبب قرار وزارة الأوقاف بالصلاة على النبي بكل المساجد بعد صلاة يوم الجمعة المقبل، مؤكدًا أنها لإظهار الحب والوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الصلاة على النبي هي عبادة، ولها من الأثر والفضل ما بينه الشرع، وأمر الله سبحانه وتعالى بها في قوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".

سر تحديد وقت الصلاة على النبي

وأشار إلى ان الأوقاف حددت وقتها بعد صلاة الجمعة حتى تكون بصورة راقية وحضارية وتحديد من 3 إلى 5 دقائق، حتى يكون الأمر بصور لائقة وانتظام لجميع المساجد، مؤكدًا أن الصلاة على النبي من العبادات الخفيفة التي ترطب اللسان ولا تحتاج لمجهود ولها أجر كبير عند الله، كما أن لها أثر عظيم في الحياة ومجمله يفرج الهم والقرب، ويوسع الأرزاق.