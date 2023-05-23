الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: إنجاز 88٪ من رصف 5 شوارع رئيسية بمتفرعاتها

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع الأحياء لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل في المحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا، وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها.

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أضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم تخصيص نحو 14 مليون جنيه لرصف 5 شوارع رئيسية بنطاق حي عامرية أول خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري، موجهًا مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء، لافتًا إلى أنه تم إنجاز أعمال الرصف بالشوارع المقرر رصفها بنسبة 88 % حتى الآن.

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من جانبها، أشارت أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة إلى أنه من المقرر رصف 5 شوارع بنطاق حي عامرية ثان خلال العام الجاري وهى: (شارع السفن - طريق العقارية (طرق الثلاثة كبارى) - أبوبسيسة - نجع عبد الرؤوف - النجع الشرقي)، مضيفة أنه تم التنسيق مع حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع رئيس الحي، لتحديد الشوارع الأكثر احتياجاً والتي كثرت منها شكاوى المواطنين.

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وشدد الشريف على بضرورة إنهاء أعمال مشروع رصف شارع أحمد أبوسليمان بنطاق الحي شرق، بأعلى كفاءة وبأسرع وقت ممكن، فضلاً عن تذليل أية عقبات تواجه أعمال الرصف، ليجد المواطنون تطوّرًا ملموسًا، وتنتهي مشكلة الزحام بالمنطقة، نظرًا لكون شارع أحمد أبوسليمان يعد من أهم الشوارع بالمنطقة، ويربط بين شارعين من أهم الشوارع الحيوية بالحي، ورصفه يساعد على إحداث انفراجة كبيرة في حركة المرور في جميع الطرق المؤدية للمنطقة، وكذا تلبية لاحتياجات المواطنين؛ لافتا إلى أن نسبة تنفيذ أعمال الرصف بالشارع بلغت 40 % حتى الآن.  

المناطق الأشد احتياج ا إعادة الشيء لأصله 14 مليون جنيه مديرية الطرق الإسكندرية

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