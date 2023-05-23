البنك الأهلى يهزم أسوان بهدفين لهدف فى الدورى المصرى

حقق فريق البنك الأهلي انتصارًا هامًا عزز آماله في البقاء بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023، بفوزه على مضيفه أسوان بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة.

فريق أسوان كان البادئ بالتسجيل بهدف أول سجله محمد حمدي في الدقيقة 51،، قبل أن يتعادل كريم بامبو للبنك الأهلي في الدقيقة 66.

واستطاع محمد هلال إحراز هدف الفوز للبنك الأهلي في الدقيقة 75، مهديًا فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، متفوقًا بفارق الأهداف عن أسوان، الذي تراجع للمركز الرابع عشر.

وتُقام في الوقت الحالي على استاد القاهرة، مباراة فريق الأهلي ضد ضيفه إنبي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري المصري لكرة القدم موسم 2022-2023.