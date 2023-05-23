الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البنك الأهلى يهزم أسوان بهدفين لهدف فى الدورى المصرى

البنك الأهلي
البنك الأهلي

حقق فريق البنك الأهلي انتصارًا هامًا عزز آماله في البقاء بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023، بفوزه على مضيفه أسوان بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة.

فريق أسوان كان البادئ بالتسجيل بهدف أول سجله محمد حمدي في الدقيقة 51،، قبل أن يتعادل كريم بامبو للبنك الأهلي في الدقيقة 66.

واستطاع محمد هلال إحراز هدف الفوز للبنك الأهلي في الدقيقة 75، مهديًا فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، متفوقًا بفارق الأهداف عن أسوان، الذي تراجع للمركز الرابع عشر.

وتُقام في الوقت الحالي على استاد القاهرة، مباراة فريق الأهلي ضد ضيفه إنبي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري المصري لكرة القدم موسم 2022-2023.

البنك الأهلي أسوان الدوري الدورى المصرى محمد هلال

الأكثر قراءة

إصابة 6 طلاب فى انقلاب ميكروباص ببنى مزار

دعوة جوتيريش لإصلاح مجلس الأمن.. هل حان وقت قيام نظام عالمي جديد؟

5 حملات صحفية متنوعة لطلاب صحافة "إعلام بنى سويف"

ضبط المتهم بسرقة بطاقة بنكية من عجوز الإسكندرية

قنصوة يشهد احتفالية يوم الجاليات الثقافى للطلاب الوافدين

رئيس اقتصادية قناة السويس: نستهدف توطين الصناعات الدوائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى