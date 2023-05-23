الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل العالم ينتظر وباء جديد بعد تحذيرات الصحة العالمية؟.. أمجد الخولي يجيب

الدكتور أمجد الخولي
الدكتور أمجد الخولي

علق الدكتور أمجد الخولي، رئيس فريق متابعة اللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، على تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية حول الوباء الجديد، مؤكدًا أنه لايوجد أي معلومة عن وباء قادم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هناك عوامل خطورة يجب الحرص منها، وهي التعامل غير الآمن مع الحيوانات، وكذلك التغيرات المناخية، وارتفاع درجات حرارة بعض المناطق، والتي تتسبب في نشاط بعض الفيروسات.

وأشار إلى أن الفيضانات تكون مصحوبة بتلوث المياه وتؤدي للإصابة بالكوليرا وكل هذه تمثل عوامل تهديد للأمن الصحي، مؤكدًا أنه خلال جائحة كورونا، العالم كله عانى منها ويجب أن نأخذ الدروس منها لأن تأثيراتها مازالت قائمة.

يجب على كل دولة الاستعداد في حال ظهور أي فيروس

وأكد أنه يجب أن تكون كل دولة مستعدة في حال ظهور أي  وباء جديد، من حيث إجراء تطويرات على الأنظمة  الصحية، والكشف المبكر، وتفعيل الوعي الصحي المجتمعي وأنظمة الترقب.

ووجه الشكر لوزارة الصحة المصرية للبدء في تطبيق منظومة الصحة الواحدة، لأن الإنسان لا يعيش وحده ولأن صحة الحيوان تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والبيئة.

امجد الخولي الصحة العالمية الوباء الجديد الحيوانات الفيضانات التغيرات المناخية

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