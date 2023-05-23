إصابة 6 طلاب فى انقلاب ميكروباص ببنى مزار

أصيب 6 طلاب جراء انقلاب ميكروباص بمدخل قرية عطا، التابعة لمركز بني مزار شمال المنيا، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل جميع المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص، بمدخل قرية عطا في مركز بني مزار، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين جميعهم طلاب.

بإجراء التحريات تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن إصابة كل من بشوي رضا حلمي، 19 عاما، مرزوق ناجح نجيب 22 عاما، نادر مجدي حلمي 17 عاما، إبرام مجدي نجيب 18 عاما، سامح كمال فايز 22 عامًا، كيرلس ناصر ناجح، جميعهم طلاب يقيمون في مركز بني مزار.

تم نقل جميع المصابين إلي مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين جروح سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج وانتقل رجال إدارة المرور للفحص ورفع آثار الحادث ومعرفة أسبابه وتسيير الحركة بالطريق.