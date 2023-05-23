الأمم المتحدة تدعو إلى منع التصعيد فى بيلغورود الروسية

دعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بمنع التصعيد في بيلغورود الروسية، مؤكدة أنها تتابع بقلق الأحداث في منطقة بيلغورود.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الثلاثاء إن الأمم المتحدة تتابع بقلق التقارير حول الحادث الذي وقع في منطقة بيلغورود الروسية.

وأضاف حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف، إن مجموعة تخريبية أوكرانية تسللت إلى أراضي منطقة جرايفورونسكي داخل روسيا، مما أدى إلى إصابة ثمانية مدنيين، وأعلنت عملية لمكافحة الإرهاب لتحييد الجماعة الإرهابية.

وقال دوجاريك: "من الواضح أننا نتابع بقلق التقارير المتعلقة بالحادث في منطقة بيلغورود في الاتحاد الروسي".

وتابع: "لقد اطلعنا على التصريحات وعلى علم بالتصريحات التي أدلى بها مسئولون في كل من أوكرانيا وروسيا الاتحادية. ولسنا في وضع يسمح لنا بتأكيد التقارير أو أي معلومات تتعلق بالجماعات التي يُزعم أنها متورطة فيما نراه في وسائل الإعلام".

وأضاف دوجاريك، أن منظمة الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى ضمان عدم تصعيد القتال أو انتشاره والامتناع عن الإجراءات أو الخطابات التي يمكن أن تزيد التوترات.

من جانبه، قال الجيش الروسي اليوم الثلاثاء إنه أحبط ما بدا أنه أحد أخطر الهجمات عبر الحدود من أوكرانيا منذ بدء الحرب ، مدعيًا مقتل أكثر من 70 مهاجمًا في معركة استمرت نحو 24 ساعة.

وألقت موسكو باللوم في الغارة التي بدأت يوم الإثنين على مخربين عسكريين أوكرانيين. صورتها كييف على أنها انتفاضة ضد الكرملين من قبل أنصار الروس، كان من المستحيل التوفيق بين الروايتين، أن نقول على وجه اليقين من يقف وراء الهجوم أو أن نتأكد من أهدافه.

كانت المعركة- التي وقعت في منطقة بيلغورود بجنوب غرب روسيا، على بعد حوالي 80 كيلومترًا (45 ميلًا) شمال مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا - تذكيرًا جديدًا بكيفية استمرار تعرض روسيا نفسها للهجوم، بالإضافة إلى المناطق التي تحتلها روسيا.

شهدت منطقة بيلغورود، مثل منطقة بريانسك المجاورة وغيرهما من المناطق الحدودية، تداعيات متفرقة من الحرب التي بدأتها روسيا بغزو أوكرانيا في فبراير 2022.