وزير العدل يلتقى مجلس نقابة محامى شمال سيناء

التقى المستشار عمر مروان، وزير العدل بديوان عام الوزارة ممدوح العبادي، نقيب محامي شمال سيناء وأعضاء مجلس النقابة بحضور مساعدي وزير العدل للتفتيش القضائي وأبنية المحاكم والخبراء والطب الشرعي.

فى مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا اعتزازه بشمال سيناء كبقعة غالية من تراب الوطن ارتوت بدماء خيرة رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء، وهنأهم بعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء وانتظام العمل بمحكمة شمال سيناء الابتدائية وعودة انعقاد الجلسات الجزئية والكلية والنيابة العامة إلى مقر المحكمة بالعريش، وذلك تنفيذًا لتوجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه، تقدم مجلس النقابة بالشكر والتقدير، معربًا عن سعادته بقرار عودة العمل إلى محكمة شمال سيناء الابتدائية.

فى ختام اللقاء، أهدى نقيب محامي شمال سيناء إلى وزير العدل درع نقابة محامي شمال سيناء.