الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بسبب الهواتف المحمولة.. اضطرابات المفاصل عند الأطفال الأصغر سنًا

اضطرابات المفاصل
اضطرابات المفاصل عند الأطفال

أصبحت اضطرابات المفاصل شائعة عند الأطفال الأصغر سنًا بسبب الإفراط في استخدام الهواتف الذكية، وقد حذرت العديد من الدراسات على مدى سنوات عديدة ماضية من الآثار الضارة للهواتف الذكية على مختلف جوانب الصحة.

 

وفي هذا السياق قدم موقع  Hindustan times تقريرا مفصلا عن كيف يمكن أن يؤثر الاستخدام المفرط للهاتف الذكي على الإنسان عامة والأطفال خاصة نرصده لكم في السطور التالية.

 

جاء في التقرير أن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية يؤثر بشكل كبير على جودة النوم، ويؤثر أيضا على الذاكرة ومهارات التعلم، وبالتالي يصبح مصدر قلق في أوقات اليوم عندما يلتصق الأطفال بالشاشة طوال الوقت. 

 

فضلا عن تسببه في عدد من المشكلات الخاصة بالعظام مثل: الرقبة و العمود الفقري وكذلك الأربطة وارتفاع ضغط الدم. 

 

وأوضح الدكتور "شالو بهاسين جانيجا" استشاري أمراض الروماتيزم أنه في الآونة الأخيرة، تعد المشكلة المتزايدة لاضطرابات المفاصل، خاصة عند الأعمار الأصغر سنًا ، سببًا رئيسيًا للقلق بسبب الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة التي أصبحت الآن جزءًا لا غنى عنه من الحياة دون أن يعي أحد كيف يمكن أن يكون لاستخدام الهواتف المحمولة على المدى الطويل آثار سلبية على الشخص من نواحي كثيرة منها تلف المفاصل غير أنه يسبب المشكلات التالية:

 

1. آلام الرقبة والكتف:

الاستخدام اليومي للهواتف الذكية لأكثر من ساعتين إلى ثلاث ساعات يمكن أن يؤدي إلى آلام الرقبة والكتف وآلام أسفل الظهر خاصة إذا تم استخدام هذه الهواتف أثناء الاستلقاء.

 

2. خطر الإصابة بهشاشة العظام : 

الاستخدام المكثف لصباع الإبهام يمكن أن يؤدي إلى هشاشة العظام في المفصل الرسغي الأول ولقد لوحظ ذلك في الشباب ، على الرغم من أن هشاشة العظام هو مرض يصيب كبار السن ، فقد شوهدت بعض الحالات حيث يعاني الشباب من تنكس المفصل الرسغي بسبب الإفراط في استخدام الهاتف المحمول.

 

3. التهاب الأوتار:

يصاب الشخص بألم على الجانب الشعاعي للمعصم أو على حركة اليد بسبب الاستخدام المستمر لليدين لاستخدام الهاتف المحمول.

 

4. التشنج وتشوه الكوعين:

يمكن أن يحدث هذا بسبب الحفاظ على ثني الكوع في جميع الأوقات أثناء استخدام الهواتف الذكية.

 

5. متلازمة اهتزاز اليد والذراع (HAVS):

 يمكن أن يصاب الأطفال الذين يقضون وقتًا طويلاً في لعب الألعاب المحمولة بحالة تسمى متلازمة اهتزاز اليد والذراع (HAVS) غير الألم المفرط في اليد عند استخدام الهاتف المحمول عندما يلعبون العاب لساعات عديدة.

 

6. إجهاد متكرر للمفاصل والأربطة: 

يسبب ألمًا أو وخزًا أو خدرًا أو تشوهًا في اليد والمعصم.

 

ولتجنب كل هذه الآثار الناتجة عنه نصح الطبيب جانيجا باستخدام كلتا اليدين أثناء استخدام الهواتف المحمولة ويجب وضع تحذير صحي قانوني على جميع الهواتف المحمولة والأجهزة لتحديد كيفية استخدامها ومخاطر الإفراط في الاستخدام وأن يكون التحذير موجودًا أثناء البيع المنتج والتحذير من المخاطر الصحية التي سوف تنجم عنه.

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