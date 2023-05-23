الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بسرقة بطاقة بنكية من عجوز الإسكندرية

حبس
حبس

كشفت الأجهزة الأمنية أنه بالنسبة لما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع "فيسبوك" متضمنًا تعليق مدعوم بصور ومقطع فيديو ادعت خلاله صاحبة الحساب بقيام شخص بسرقة بطاقة بنكية ومبلغ مالى من مسنة بأسلوب المُغافلة حال قيامها بعملية سحب أموال من ماكينة صراف آلى كائنة أمام أحد البنوك بالإسكندرية ، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك.

بالفحص وإجراء التحريات توصلت الجهود إلى تحديد الشاكية (موظفة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية) وتبين أنه بتاريخ 1 مايو الجارى تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من "والدة الشاكية" (ربة منزل"مسنة" - مقيمه بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية) بقيام أحد الاشخاص بمغافلتها وسرقة مبلغ مالى عن طريق تبديل البطاقة البنكية الخاصة بها بآخرى وتحريرها محضر بالواقعة .

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية) وعقب تقنين الإجراءت تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أحد الحسابات الشخصية احد البنوك التواصل الإجتماعى فيس بوك المتهم بسرقة أمن الأسكندرية تحرير محضر بمديرية أمن الإسكندرية سرقة مبلغ مالى قسم شرطة محرم بك قسم شرطة الجمرك قسم شرطة باب شرق

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