انتشال جثتي طالب وطفل من مجرى مائي بالمنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة طالب، مقيم بمركز منفلوط، شمال أسيوط، من نهر النيل أمام مركز ملوي جنوب المنيا، كما تم انتشال جثة طفل من ترعة قرية حافظ الشرقية في مركز أبوقرقاص.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانتشال جثة الطفل عمر سليمان فولي، 6 سنوات، مقيم في مركز أبوقرقاص، من المجري المائي لترعة حافظ الشرقية، أمام قرية منشية دعبس في غرب مركز أبوقرقاص.

تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي بمعرفة الأهالي، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانتشال جثة الطالب إسلام طه صادق، 19 عامًا، مقيم بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط شمال أسيوط من المجري المائي لنهر النيل، أمام مركز ملوي، وتم نقلها إلي مشرحة المستشفي التخصصي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.