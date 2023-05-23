الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بتهمة ضرب طليقته.. سعد الصغير وبرلنتى عامر يخضعان للتحقيق (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته الراقصة برلنتي عامر بعد اتهام رانيا صالح طليقة الصغير لهما باقتحام منزلها والتعدي عليها بالضرب والسب. 

عقب البلاغ أمس، قدمت طليقة سعد الصغير مقطع فيديو رصدته كاميرا المراقبة في منزلها بدخول سعد وبرلنتي العقار، وتحركت قوة أمنية من قسم الهرم وتم إلقاء القبض عليهما وإيداعهما قسم الشرطة وعرضهما صباح اليوم على النيابة العامة وما زالت التحقيقات مستمرة. 

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وتجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة التحقيق في بلاغ يتهم سعد الصغير وزوجته من سيدة تدعى "رانيا. ص"، طليقة سعد الصغير بالتعدي عليها.

وقالت طليقة سعد الصغير في بلاغها إن الفنان حضر ومعه زوجته برلنتي عامر، وقاما بالتعدي عليها بالسب والقذف وتهديدها بالإيذاء ومحاولة اقتحام منزلها، مطالبة من الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على الصغير وزوجته بعدم التعرض لها وحمايتها.   

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كان سعد الصغير قد أعلن عن عودته لطليقته الراقصة برلنتى عامر، وذلك بعد عدة أزمات حدثت بينهما خلال الفترة الماضية، وكان آخرها اتهامها بالخيانة.

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