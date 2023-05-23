الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ4 أشخاص عقرهم كلب بأكتوبر

كلب ضال
كلب ضال

أمرت النيابة العامة بأكتوبر الاستعلام عن الحالة الصحية لـ٤ أشخاص عقرهم كلب ضال أمس بميدان ليلة القدر ، لسماع أقوالهم حول الحادث.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واتخاذ اللازم، بالتنسيق مع الطب البيطري للبحث عن الكلب الضال وتسليمه للمختصين قبل إيذاء حالات أخرى.

وشهد حي أكتوبر حالة من الذعر والقلق بسبب عقر كلب مصاب بالسعار لـ4 أشخاص بمنطقة ميدان ليلة القدر، ونقلهم إلى المستشفى حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وإعطائهم مصل الكلب.

البداية كانت بتلقي قسم ثالث أكتوبر إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث عقر كلب لـ أشخاص بميدان ليلة القدر وتبين إصابة 4 أشخاص بجروح بسبب عقر كلب لهم، وعلى إثرها نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة. 

الأجهزة الأمنية الحادث الطب البيطري العلاج المحضر اللازم

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