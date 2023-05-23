الأكشن والكوميديا يسيطران على الإعلان الدعائي لفيلم "البعبع" لـ أمير كرارة (فيديو)

طرحت شركة “سينرجي فيلمز" الإعلان الدعائي الأولى لفيلم “البعبع” الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، والنجمة ياسمين صبري.

وتضمن برومو فيلم البعبع العديد من المشاهد الكوميدية الممزوجة بالأكشن بين أبطال العمل في أولى تجارب أمير كرارة الكوميدية بالسينما.

ومن المقرر طرح فيلم البعبع للجمهور بدور العرض السينمائي خلال موسم أفلام عيد الأضحى المقبل والذي يشهد منافسة قوية بين عدد كبير من الأفلام المقرر طرحها لكبار النجوم.

تفاصيل فيلم البعبع

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبدالرحمن) العديد من المواقف.

أبطال وصناع فيلم البعبع

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبوالحسن، ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف منهم رحاب الجمل، محمد محمود وإنعام سالوسة.

والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، اياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

وقدم أمير كرارة مسلسل سوق الكانتو في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.