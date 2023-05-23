الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار: مصر جاهزة على التعامل بشكل رقمى بنسبة 90%

حسام هيبة
حسام هيبة

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الدولة المصرية تواجه الكثير من التحديات التي تسعى جاهدة الآن على حلها، وإزالتها من أمام الحركة الاستثمارية.

الاستثمارات المصرية

وأكد حسام هيبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه من خلال الحوار الوطني سيتم النظر بجدية في مخرجات الحوار الوطني، ومن ثم ترسيخ أركان الإنتاج والاستثمار على أرض مصر، حيث هذا الإنتاج يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن ثم الاتجاه نحو التصدير.

البنية التحتية المصرية

وأضاف في حديثه، أن التحول نحو الرقمنة من أهم العوامل التي يجب التأكيد على استخدامها في مصر، معبرًا: "بنسبة 90% مصر جاهزة على التعامل بشكل رقمي بحت لكل الخدمات المصرية، حيث استطاعت مصر تنمية وتطوير البينة التحتية المصرية وبالتالي نحن على استعداد لاستخدام الرقمنة". 

وأشار إلى أن هناك الكثير من العوامل التي تعرقل الحركة الاستثمارية في مصر، منها عدم وجود تواصل بين الجهات وبعضها البعض، عدم تفعيل القوانين التشريعية الخاصة بالاستثمار على أرض الواقع.

وتابع: "الاستثمارات العالمية المباشرة تقلصت بصورة كبيرة، كما أن حركة الأموال في الأسواق العالمية تقلصت، لذا تستهدف مصر الفترة المقبلة استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه".

حسام هيبة التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حضرة المواطن الحدث اليوم الاستثمار المصري

الأكثر قراءة

إصابة 4 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف

رئيس مدينة سيوة يناقش تطوير مجال السياحة العلاجية والبيئية

كلية طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعقد المؤتمر البحثى الطلابى الأول للنظام التكاملى تحت شعار "البحث العلمى من أجل غدٍ أفضل"

كل ما تريد معرفته عن الدهون المتحولة والأطعمة التي يجب الحذر منها

صندوق مقترحات وجروبات خاصة لطلبة "حماة الوطن" بسمالوط

قومي المرأة بأسوان: تنظيم 29 من جلسات دوار في قرى "حياة كريمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى