التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار: مصر جاهزة على التعامل بشكل رقمى بنسبة 90%

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الدولة المصرية تواجه الكثير من التحديات التي تسعى جاهدة الآن على حلها، وإزالتها من أمام الحركة الاستثمارية.

الاستثمارات المصرية

وأكد حسام هيبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه من خلال الحوار الوطني سيتم النظر بجدية في مخرجات الحوار الوطني، ومن ثم ترسيخ أركان الإنتاج والاستثمار على أرض مصر، حيث هذا الإنتاج يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن ثم الاتجاه نحو التصدير.

البنية التحتية المصرية

وأضاف في حديثه، أن التحول نحو الرقمنة من أهم العوامل التي يجب التأكيد على استخدامها في مصر، معبرًا: "بنسبة 90% مصر جاهزة على التعامل بشكل رقمي بحت لكل الخدمات المصرية، حيث استطاعت مصر تنمية وتطوير البينة التحتية المصرية وبالتالي نحن على استعداد لاستخدام الرقمنة".

وأشار إلى أن هناك الكثير من العوامل التي تعرقل الحركة الاستثمارية في مصر، منها عدم وجود تواصل بين الجهات وبعضها البعض، عدم تفعيل القوانين التشريعية الخاصة بالاستثمار على أرض الواقع.

وتابع: "الاستثمارات العالمية المباشرة تقلصت بصورة كبيرة، كما أن حركة الأموال في الأسواق العالمية تقلصت، لذا تستهدف مصر الفترة المقبلة استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه".