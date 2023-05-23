الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس 6 متهمين بنشر أخبار كاذية والانضمام لجماعة إرهابية

حبس
حبس

أصدرت محكمة الجنايات المختصة، اليوم الثلاثاء قرارا يأمر باستمرار 6 متهمين 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة بغرض التأثير على الأمن القومي  وأيضا اتهامهم بالمشاركة مع جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور في تنفيذ أغراضها. 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية رقم 2976 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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