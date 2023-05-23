محكمة روسية تمدد اعتقال الصحفي إيفان غيرشكوفيتش.. وواشنطن تطالب بالإفراج عنه

أعلنت وسائل اعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن محكمة روسية تمدد اعتقال الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، والولايات المتحدة الأمريكية تطالب بالإفراج عنه فورا.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن محكمة روسية مددت اعتقال مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش لمدة ثلاثة أشهر.

وصدر أمر باحتجاز غيرشكوفيتش، وهو مواطن أمريكي ، حتى 30 أغسطس، وكان قد قُبض عليه في مارس بتهمة التجسس خلال رحلة صحفية في روسيا، ونفى هو وصاحب عمله والحكومة الأمريكية الاتهامات.

غيرشكوفيتش هو أول مراسل أمريكي منذ الحرب الباردة يُحتجز في روسيا بتهمة التجسس ، وأثار اعتقاله الصحفيين في البلاد وأثار غضب الغرب.

وأعلنت الحكومة الأمريكية أن غيرشكوفيتش "محتجز ظلماً" وطالبت بالإفراج عنه فوراً. إنه محتجز في سجن ليفورتوفو بموسكو.

لم يتم الإعلان عن جلسة المحكمة يوم الثلاثاء مقدمًا ، وتم لف القضية بأكملها بالسرية. لم تُفصِّل السلطات الروسية الأدلة - إن وُجدت - التي لديها لدعم تهم التجسس. تم إغلاق الإجراءات القانونية المختلفة أمام وسائل الإعلام.

سُمح لمسؤولي السفارة الأمريكية بزيارة سجن واحدة على الأقل إلى غيرشكوفيتش منذ اعتقاله في يكاترينبرج في 29 مارس، لكن السلطات الروسية رفضت زيارات أخرى.



وخلال الفترة الماضية، قررت محكمة روسية تمديد حبس موظف سابق في القنصلية الأمريكية في فلاديفوستوك لمدة ثلاثة أشهر بتهمة التعاون مع دولة أجنبية.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية اعتقال روبرت شونوف ، الذي ورد هذا الأسبوع. تم اعتقاله في فلاديفوستوك على ساحل المحيط الهادئ ونقله إلى موسكو.

ولم يتم الإبلاغ عن تفاصيل التهم، بما في ذلك أفعال شونوف المزعومة أو الدولة التي كان يشتبه في تعاونه معها.

وتقول وزارة الخارجية الأمريكية، إن شونوف مواطن روسي عمل في القنصلية في فلاديفوستوك لأكثر من 25 عامًا. تم إغلاق القنصلية في عام 2020 بسبب جائحة COVID-19 ولم يتم إعادة فتحها مطلقًا.

وفي عام 2021 ، أمرت روسيا بفصل جميع الموظفين المحليين من المراكز الدبلوماسية الأمريكية في البلاد. وقالت الوزارة إنه منذ ذلك الحين ، عمل شونوف في شركة عقدت عقدًا أمريكيًا لدعم السفارة في موسكو.