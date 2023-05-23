نائب: الصناعة من القطاعات المُساهمة فى الخروج من الأزمة الاقتصادية

أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهمية تقديم مقترحات ورؤى للتنمية الصناعية وليس، فقط، التطرق إلي المعوقات والمشاكل، لافتًا إلى أن الصناعة من القطاعات الإنتاجية التي من شأنها المساهمة فى الخروج من الأزمة الاقتصادية.

أشاد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال كلمته في لجنة الصناعة لمناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري"..(تحديات توطين الصناعة المصرية_ تحديات القوى العاملة المصرية)، ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني بالمشروع الذي تبناه عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الجمهورية عام 2016 تحت عنوان "وظيفتك جنب بيتك" بكفر شكر بمحافظة الشرقية فى 13 مصنعًا، مطالبًا بتعميم المقترح فى مختلف المحافظات.

وأشار عضو مجلس الأمناء إلى أن المشروع تم باشتراك الدولة والإدارة المحلية والمصنعين الجدد والهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال توفير قطعة أرض فى القرى أو أطراف المدن، لوفرة الأيدي العاملة، لافتًا إلى أن أهم المشاكل التي تواجه المناطق المستثمرين فى الصناعية هى “قلة العمالة”.

وشدد الشرقاوي فى ختام كلمته، على ضرورة تعميم تجربة "وظيفتك تحت بيتك"، فى مختلف المحافظات لخلق بيئة صناعية مثلي.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.