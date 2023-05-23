الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب: الصناعة من القطاعات المُساهمة فى الخروج من الأزمة الاقتصادية

النائب أحمد الشرقاوي
النائب أحمد الشرقاوي

أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهمية تقديم مقترحات ورؤى للتنمية الصناعية وليس، فقط، التطرق إلي المعوقات والمشاكل، لافتًا إلى أن الصناعة من القطاعات الإنتاجية التي من شأنها المساهمة فى الخروج من الأزمة الاقتصادية.

أشاد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال كلمته في لجنة الصناعة لمناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري"..(تحديات توطين الصناعة المصرية_ تحديات القوى العاملة المصرية)، ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني بالمشروع الذي تبناه عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الجمهورية عام 2016 تحت عنوان "وظيفتك جنب بيتك" بكفر شكر بمحافظة الشرقية فى 13 مصنعًا، مطالبًا بتعميم المقترح فى مختلف المحافظات.

وأشار عضو مجلس الأمناء إلى أن المشروع تم باشتراك الدولة والإدارة المحلية والمصنعين الجدد والهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال توفير قطعة أرض فى القرى أو أطراف المدن، لوفرة الأيدي العاملة، لافتًا إلى أن أهم المشاكل التي تواجه المناطق المستثمرين فى الصناعية هى “قلة العمالة”.

وشدد الشرقاوي فى ختام كلمته، على ضرورة تعميم تجربة "وظيفتك تحت بيتك"، فى مختلف المحافظات لخلق بيئة صناعية مثلي.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.

النائب أحمد الشرقاوي مجلس أمناء الحوار الوطنى الصناعة القطاعات الانتاجية وظيفتك جنب بيتك

الأكثر قراءة

بعد بلاغ للنائب العام ضد عمرو مصطفى.. أول تعليق لحفيدة أم كلثوم (خاص)

حريق داخل شقة فى حى البشاير بأكتوبر

غادة لبيب: وزارة الاتصالات تعمل على تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمارات

ضبط 26 مخالفة تموينية خلال حملة على مخابز أبوقرقاص (صور)

لليوم الثانى.. تراجع أسعار الغاز العالمية لـ2.508 دولار للمليون وحدة حرارية

صندوق التنمية الصينى الإفريقى: مستعدون لتمويل مشروعات جديدة بمنطقة قناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى