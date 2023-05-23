منة فضالى تهنئ محمد رمضان بعيد ميلاده: "كل سنة وإنت نمبر وان"

حرصت الفنانة منة فضالي على تهنئة النجم محمد رمضان بعيد ميلاده والذي يحتفل به اليوم الثلاثاء 23 مايو.

ونشرت منة فضالي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة لها رفقة النجم محمد رمضان وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وانت نمبر وان يا أحلى رمضان كل سنة وإنت ناجح ومكسر الدنيا”.

وتعاونت منة فضالي مع محمد رمضان مؤخرا في مسلسل “جعفر العمدة” والذي عرض ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان الماضي وحققت نجاحا كبيرا بشخصيتها ضمن أحداث العمل، حيث جسدت شخصية تسمى “نرجس” زوجة "جعفر العمدة" الذي جسد دوره الفنان محمد رمضان.

مسلسل “جعفر العمدة” مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في حي شعبي، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات، سواء في عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.