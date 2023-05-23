"القاصد" يترأس الجلسة الشهرية لمجلس جامعة المنوفية

عقد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة برئاسته وبحضور أعضاء المجلس الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج، ونائبا رئيس الجامعة الدكتورة نانسى أسعد للتعليم والطلاب، والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بتوجيه التهنئة لجميع أبناء الجامعة ومنسوبيها بمناسبة إعلان الشركة المانحة للاعتماد استمرارية منح شهادة الأيزو 9001/ 2015 لجامعة المنوفية وتجديد الاعتماد للمرة الثانية عقب متابعة تطبيق نظم الجودة طبقا للمواصفة العالمية التي استمرت على مدار يومين بمختلف إدارات الإدارة العامة لجامعة المنوفية، معربا عن سعادته على هذا الانجاز المستمر، متمنيًا مزيدًا من التقدم لجامعة المنوفية منارة العلم والمعرفة، موجها الشكر لفريق العمل بالجامعة وعلى رأسه د.وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة رانيا عزمى نائب المدير والعاملين بالإدارة والمراجعين على مجهوداتهم.

واستعرض رئيس الجامعة أهم الأنشطة والفعاليات التى تمت منذ الجلسة السابقة منها: المشاركة في انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة واسعة من كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطني.

وأحاط رئيس الجامعة العمداء بما تم خلال المشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية لمناقشة وإقرار الإجراءات التنفيذية التفصيلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وآليات التنفيذ، وبدء التسجيل على الرابط الالكتروني الخاص بذلك على موقع الوزارة، ومتابعة اعداد المتقدمين للالتحاق بجامعة المنوفية الأهلية، مؤكدا على ماتبذله الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإعادة المصرين سالمين، وحرصه على مصلحتهم وتوفير أماكن لهم بالجامعات المصرية.

وأشار رئيس الجامعة إلى الاجتماع الذى حضره بلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الحالى فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لمناقشة ميزانية الجامعة ومشروعاتها وعرض متطلبات واحتياجات الجامعة وجميع المستجدات علي مدار العام المالي، وتم عرض إدراج مشروع المدينة الطبية الجديدة في خطة العام المالي القادم في حضور ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واستضافت الجامعة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة لبحث سبل التعاون والارتقاء بخدمات الجامعة المقدمة لأهالي المحافظة بالإضافة إلى عرض آخر تطورات المدينة الطبية المزمع أقامتها بالجامعة، مشيدا بما حققه هذا الاجتماع من تعاون كبير من الأعضاء لتوفير الدعم المالى لبدء المرحلة الأولى من المشروع، والاستعداد لتقديم سبل الدعم للجامعة مثمنا أيضا جهود اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لتنفيذ هذا المشروع الطبى والتعليمى الهام على أرض المحافظة لتقديم خدمة صحية وعلاجية على أعلى مستوى للمواطنين، وفى هذا الشأن وافق مجلس الجامعة على فتح حساب تبرع لصالح المدينة الطبية بالبنوك للمساهمة فى توفير الدعم المالى المطلوب.

وأوضح رئيس الجامعة بنود بروتوكول تحالف الدلتا الذى قام بتوقيعه بجامعة طنطا بحضور د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والذى يضم جامعات "المنوفية، المنوفية الأهلية، طنطا، المنصورة، كفر الشيخ، دمياط، مدينة السادات، المنصورة الأهلية، المنصورة الجديدة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، حورس، الدلتا التكنولوجية، سمنود التكنولوجية، السلام الخاصة" بحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية ومن القطاع الخاص شركات "انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، طنطا موتورز، سنابل الخير للحلول الزراعية"، حيث تشمل بنود البروتوكول تدعيم أواصر التعاون الأكاديمي والتدريبي والصناعي بين أطراف التحالف من الجامعات والجهات البحثية والصناعية، وبناء تحالف استراتيجي بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية بإقليم الدلتا لتحقيق تأثير إيجابي وتنموي مُستدام، وخدمة شباب الخريجين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موجها الشكر للدكتور أسامه عبد الرؤوف على مجهوداته الكبيرة فى الإعداد والتنظيم.

كما أشار القاصد إلى أنه تم إطلاق منظومة التميز الداخلي بالجامعة ضمن بدء فاعليات الدورة الرابعة لجائزة مصر للتميز الحكومي والتي تحث على تفعيل مساعي الجامعة نحو تطوير وتنمية العمل الحكومي المواكب لخطط التنمية الشاملة ٢٠٣٠.

وأكد رئيس الجامعة أهمية تطوير منظومة الوافدين بكل كلية وإعادة هيكلة العاملين بها لاختيار أفضل العناصر لتطوير المنظومة وزيادة سبل جذب الوافدين تنفيذا للمبادرة الرئاسية إدرس فى مصر والاهتمام بزيادة أعداد الوافدين للالتحاق بالجامعات المصرية، واستعرض خطة العمل الجديدة التى وضعتها الوزارة لزيادة أعداد الوافدين، موجها كل عميد بالاهتمام بهذا العمل الهام والإشراف عليه.

وقامت د.نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعرض موضوعات القطاع وعرض تفصيلى عن البرامج التعليمية الجديدة التى سيتم افتتاحها فى العام الدراسى القادم بجامعة المنوفية الأهلية، وناقش المجلس مقترح المصروفات المطلوبة لكل برنامج وعدد الطلاب أيضا المقترح للالتحاق بالبرامج، حيث أشاد رئيس الجامعة بمجهودات النائب والعمل على مدار الساعة بالجامعة الأهلية وقطاع شئون التعليم لخدمة الطلاب.

وقام د.صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعرض أنشطة القطاع واستعرض فعاليات القوافل المتكاملة التى نظمتها الجامعة للمناطق النائية بالتعاون مع مجلس الوزراء حيث تم توجيه ثلاث قوافل إلى محافظات البحر الأحمر، شمال سيناء، وقنا شملت جميع التخصصات، وتنظيم القطاع لفعاليات الأسبوع البيئى، وأشاد رئيس الجامعة بالأنشطة التى يقدمها القطاع.

وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى وافق مجلس الجامعة برئاسة الدكتور أحمد القاصد على صرف مكافأة مالية لجميع العاملين بالجهاز الإدارى قيمتها ١٠٠٠جنيه، موجها التهنئة بهذه المناسبة، مشيدًا بمجهودات العاملين بالجامعة فى شتى قطاعات وكليات ووحدات الجامعة.