الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. النادى الأهلى يتنازل عن دعوى حل لجنة الانضباط

الأهلي
الأهلي

كشف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن موقف “القلعة الحمراء”، من الدعوى المرفوعة بشأن تشكيل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال عثمان في تصريح صحفي للموقع الرسمي للنادي: «استجابًة لما تم طرحه مؤخرًا بشأن ما هو قادم من تطوير خاص بالمنظومة الرياضية، وبناءً على ما جاء في الخطاب الوارد من الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يؤكد فيه التزامه بلائحة النظام الأساسي وقيامه بعرض تشكيل لجنة الانضباط على الجمعية العمومية القادمة للاتحاد، بوصفها صاحبة الحق في انتخاب اللجان المستقلة، لاتخاذ اللازم قانونًا.. فقد قرر النادي ترك الخصومة في الطعن المقدم على إجراءات تشكيل لجنة الانضباط بعد تحقيق المطالب القانونية للنادي، والتأكيد على أن هذا الطعن كان يخص النواحي الإجرائية فقط، وليس القامات القضائية الكبيرة التي تضمها اللجنة ويكن لها النادي الأهلي كل التقدير والاحترام».

محمد عثمان الاهلى لجنة الانضباط الاتحاد المصري النادي الأهلي

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