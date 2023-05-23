أحمد الطاهري: يوجد اهتماما كبيرا من الإعلام اللبناني بمجريات الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية بمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه يوجد اهتماما كبيرا من الإعلام اللبناني بمجريات الحوار الوطني، وأن هناك متابعة لجلساته المذاعه عبر فضائية “إكسترا نيوز”.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، من مشاركته بفعاليات “بيروت عاصمة الإعلام العربي”، أن مصر ولبنان يجمعهما التكوين الحضاري وعمق الحضارة الفرعونية والفينيقية، لأن الشعوب عندما تنتمي لحضارات يكون من السهل الاتصال بينهما.

وأشار إلى أن الأمر الذي يجمع الهوية المصرية واللبنانية هو انتماءنا لشعوب البحر المتوسط وكذلك الانتماء العربي.

العلاقات الصحفية التي تجمع البلدين تتجاوز أعمار دول

وأكد أن العلاقات الصحفية التي تجمع البلدين تتجاوز أعمار دول، كما أن لبنان من الدول التي لديها متذوقين للأوبرا يوجد تفاصيل كثيرة التي تجمع الشعب المصري واللبناني تختصر بالمكون الحضاري للشعبين.