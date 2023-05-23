الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطاهري: يوجد اهتماما كبيرا من الإعلام اللبناني بمجريات الحوار الوطني

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية بمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه يوجد اهتماما كبيرا من الإعلام اللبناني بمجريات الحوار الوطني، وأن هناك متابعة لجلساته المذاعه عبر فضائية “إكسترا نيوز”.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، من مشاركته بفعاليات “بيروت عاصمة الإعلام العربي”، أن مصر ولبنان يجمعهما التكوين الحضاري وعمق الحضارة الفرعونية والفينيقية، لأن الشعوب عندما تنتمي لحضارات يكون من السهل الاتصال بينهما.

وأشار إلى أن الأمر الذي يجمع الهوية المصرية واللبنانية هو انتماءنا لشعوب البحر المتوسط وكذلك الانتماء العربي.

العلاقات الصحفية التي تجمع البلدين تتجاوز أعمار دول

وأكد أن العلاقات الصحفية التي تجمع البلدين تتجاوز أعمار دول، كما أن لبنان من الدول التي لديها متذوقين للأوبرا يوجد تفاصيل كثيرة التي تجمع الشعب المصري واللبناني تختصر بالمكون الحضاري للشعبين.

أحمد الطاهري الإعلام اللبناني مجريات الحوار الوطني مصر لبنان التكوين الحضاري الهوية المصرية واللبنانية

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