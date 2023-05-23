الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبرزهم ثلاثي الأرجنتين.. مواهب يسلط عليها الضوء في مونديال الشباب

كابروني
كابروني

انطلق منذ يومين كأس العالم تحت 20 عامًا الذي يقام في إندونسيا بنسخته الـ 23، حيث انتهت مجريات الجولة الأولى أمس.

 

“الدستور” يستعرض في التقرير التالي أبرز المواهب الذي يسلط عليها الضوء في مونديال الشباب.

ثلاثي الأرجنتين

البداية ستكون مع ثلاثي التانجو ومن أبرز اللاعبين المنتظر تألقهم في البطولة وهم ماكسيميو بيروني لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، ماتياس سولي جناح يوفنتوس الإيطالي وفالنتين كاربوني مهاجم إنتر الإيطالي.

بيروني واحد من المواهب القادمة في العالم حيث تعاقد السيتي مع الموهبة الأرجنتينية في يناير الماضي قادمًا من فيليز سارسفيلد الأرجنتيني وشارك في لقاءين هذا مع النادي الإنجليزي وتوج ببطولة الدوري.

أمام سولي فقد أخذ دور كبير مع ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس في سياسته الموسم الحالي بتصعيد الشباب مع اليوفي حيث شارك في 25 مباراة سجل هدف وصنع هدف.

وأخيرًا المهاجم الواعد كاربوني الذي يرتدي القميص رقم 10 في التانجو والذي شارك مع النيراتزوري في 5 لقاءات هذا الموسم وسجل هدف في أول لقاء للأرجنتين بالبطولة الحالية.

ثنائي إيطاليا

ينشط في الآتزوري ثنائي رائع وهم فرانشيسكو أوسبيسيتو مهاجم إنتر وسيزار كاسادي متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي أيضًا والمعار إلى ريدينج.

وتمكن الأخير من تسجيل هدف في فوز إيطاليا باللقاء الأول في البطولة على البرازيل بنتيجة 3-2.

ثنائي البرازيل

الأول هو غني عن التعريف وهو أندري سانتوس لاعب تشيلسي الإنجليزي الذي انضم في يناير الماضي قادمًا من فاسكو دي جاما.

ويلعب صاحب الـ 19 عامًا معارًا من البلوز هذا الموسم مع فاسكو وشارك في 10 لقاءات وسجل هدف.

أما الثاني هو ماركوس ليوناردو مهاجم سانتوس والذي أحرز هدف في خسارة السامبا بنتيجة 3-2 من إيطاليا.

ماركوس شارك هذا الموسم مع سانتوس في 21 لقاء سجل 8 أهداف وصنع 3.

ثنائي آخر

أليكس سكوت وسط ملعب منتخب إنجلترا ولاعب بريستول سيتي واحد من الأسماء المسلط عليها الأضواء.

سكوت أشاد به الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عندما تواجها في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

لعب هذا الموسم مع فريقه 49 لقاء سجل هدفين وصنع 5.

الأسم الأخير في القائمة هو كونين سلوفيان مهاجم منتخب أمريكا ولاعب فريق فلادلفيا.

ثلاثي الأرجنتين كأس العالم تحت 20 عام ا أندونسيا كأس العالم مونديال الشباب

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