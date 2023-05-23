وصلها الجامعة بـ"العجلة".. صاحبة فيديو الأب بدمنهور: "ترددت كثيرًا قبل ما أنزله"

فيديو مدته لم تتعد ثوان معدودة، أثار إعجاب الكثير من روّاد السوشيال ميديا عبر "فيسبوك"، جعلهم يعلقون عليه بـ"سوبر بابا"، والبعض الآخر كتب تعليقات غمرها الحب، والشكر والعرفان لـ"أولياء أمورهم"، لما يبذلوه من جهد لإسعادهم، هذا بالفعل مع حدث مع فتاة في العشرينات من عمرها واسمها آية حمدي.

لدى آية حمدي، التي تدرس في الفرقة الرابعة بكلية تربية قسم لغة فرنسية جامعة دمنهور، 4 شقيقات، اعتاد والدهن على ملازمتهن منذ الصباح الباكر، تحديدًا في السادسة صباحًا، ليحضر لهم الإفطار، ويتناوله معهن، ومن ثم تبدأ رحلته مع بناته القاطنين بكفر الدوار.

تروي آية حمدي صاحبة الفيديو في تصريحات خاصة لـ"الدستور" القصة وراء الفيديو قائلًة: "بابا دائمًا موعدنا على الدلال والدلع، وهو دائما بيعمل معايا أنا وإخواتي البنات كده، يعني بيوصل إخواتي ويرجع يوصل كل واحدة فينا، عشان كده بيكون حريص إن يومنا يبدأ من الساعة 6 صباحًا، عشان يلحق يطمن علينا كلنا".

وأضافت: "أنا من الناس اللي مش بحب أشارك حاجات شخصية على الفيس ولا بتكلم عن والدي كتير، وقبل ما أنزل الفيديو العفوي ترددت كتير، بس قولت وخدت القرار إني انزله كشُكر وعرفان لوالدي في آخر سنة دراسية ليا، وخاصًة إنه من أكتر الناس اللي تعبت معايا في مشواري الدراسي عشان قرايبي وصحابي يدعوله، ويعرفوا بابا تعب معانا قد إيه، وإنه يستاهل كل خير".

ولفتت آية حمدي صاحبة فيديو الأب بدمنهور إلى أنها تفاجئت بردود أفعال الناس عبر صحفتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "لقيت مش بس صحابي وقرايبي بيدعوله بل مصر كلها بتدعيله معايا وكمان في صحفيين وقنوات كتير كلمتني عشان يصوروا معانا ، لو حد قالي امبارح إن فيديو عفوي يعمل كل ده مش هصدق، حقيقي الفرصة بتيجي في لحظة".

مقطع فيديو الأب بدمنهور

https://www.facebook.com/100004016480332/videos/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%87%D9%88-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%EF%B8%8F/281015777601371/